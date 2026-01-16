Australian Open 2026: in allenamento Federer batte Ruud 7-2 in un tie-break (VIDEO)

Roger Federer regala spettacolo sulla Rod Laver Arena. Ospite a Melbourne in occasione della Opening Week dell’Australian Open 2026, la leggenda svizzera è scesa in campo per un allenamento sul centrale con Casper Ruud. Un’ora di scambi e colpi spettacolari, culminati in un tie-break giocato a 7 punti e vinto dal 20 volte campione Slam. Sotto gli occhi un Novak Djokovic in versione spettatore, tra risposte vincenti di rovescio e una Rod Laver Arena stracolma, Federer ha regalato un flashback sul campo che lo ha visto trionfare ben sei volte in carriera (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018). Il coinvolgimento dell’ex numero 1 del mondo nell’Opening Week degli Australian Open 2026 culminerà sabato, alle ore 9.00 italiane, quando Federer sarà l’ospite d’onore della cerimonia d’apertura, con il torneo che poi partirà nella notte tra sabato 17 e domenica 18 gennaio.

IL TIE-BREAK VINTO DA FEDERER