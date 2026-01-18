Bencic: “Non ho potuto giocare il 1 point Slam perché ero registrata ad Adelaide ma l’ho adorato”

“Ho guardato in tv il ‘1 point Slam’ e l’ho adorato. Purtroppo però non ho potuto giocarlo perché ero registrata per il WTA 500 di Adelaide“. Parole di Belinda Bencic rilasciate in conferenza stampa durante il Media Day dell’Australian Open 2026 a riguardo dell’evento che ha raccolto e sta raccogliendo tantissimi pareri positivi tra addetti ai lavori e non. La tennista svizzera specifica ulteriormente il motivo che le ha impedito di prendere parte a tale avvenimento: “Ci sono delle regole precise in cui è specificato che non si possono giocare le esibizioni se in quella stessa settimana si è registrati per un altro torneo. Avrei davvero voluto giocarlo, è stato molto divertente e l’ho guardato dall’inizio alla fine“.

1 POINT SLAM: MEGLIO SERVIRE O RICEVERE?

Uno dei maggiori motivi di interesse del ‘1 point Slam’ è stato constatare quanto i tennisti professionisti non si sentissero a proprio agio scegliendo di servire. La stessa Bencic spiega cosa avrebbe fatto al loro posto: “Anch’io onestamente avrei scelto di ricevere (sorride ndr). So quanto è difficile farlo in una situazione del genere perché si tratta di un solo punto. Entri in campo senza riscaldamento con tantissimi spettatori che ti guardano e sei costretto a essere subito concentrato“.