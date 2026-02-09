AtpNews

ATP 500 Rotterdam 2026: programma, orari e ordine di gioco di martedì 10 febbraio

Marco della Calce
By Marco della Calce
1 Min Read
Andrea Vavassori e Simone Bolelli - Foto Claudio BenedettoIPA Sport
Andrea Vavassori e Simone Bolelli - Foto Claudio BenedettoIPA Sport

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di martedì 10 febbraio dell’ATP 500 di Rotterdam 2026. In campo il padrone di casa Tallon Griekspoor, settima forza del seeding, seguito dalla testa di serie numero 1 Alex de Minaur che se la vedrà con Arthur Fils in un match da non perdere. Sul Campo 1, invece, la coppia italiana Bolelli-Vavassori si scontrerà con il duo inedito Bublik-Royer.

IL PROGRAMMA

Centre Court

11.00 – Halys vs (Q) Rottgering

Non prima delle 12.30 – (7) Griekspoor vs Mpetshi Perricard

Non prima delle 14.30 – (Q) Grenier vs Struff

Non prima delle 19.30 – (1) de Minaur vs Fils

A seguire – Bergs vs Marozsan

Court 1

13.00 – Bublik/Royer vs (4) Bolelli/Vavassori

