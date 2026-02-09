ATP 500 Rotterdam: programma, orari e ordine di gioco di lunedì 9 febbraio. In campo Medvedev

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di lunedì 9 febbraio dell’ATP 500 di Rotterdam. Apre il programma della prima giornata di main draw il match tra Bautista Agust e Norrie, in campo anche la testa di serie n.4 Medvedev che se la vedrà con Humbert, match serale per il giovanissimo Budkov Kjaer opposto a Jaume Munar.
IL PROGRAMMA
Center Court
non prima delle ore 13.00 – Bautista Agut vs (6) Norrie
non prima delle ore 14.30 – (4) Medvedv vs Humbert
non prima delle 15.30 – Royer vs (Q) O’Connell
non prima delle 19.30 – (Q) Pavlovic vs Van de Zandschulp
a seguire – (WC) Budkov Kjaer vs Munar