AtpNews

ATP 500 Rotterdam: programma, orari e ordine di gioco di lunedì 9 febbraio. In campo Medvedev

By Lapo Castrichella
1 Min Read
Daniil-Medvedev
Daniil-Medvedev---Foto-Stephane-Thomas-ZUMA-Press-Wire-Shutterstock

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di lunedì 9 febbraio dell’ATP 500 di Rotterdam. Apre il programma della prima giornata di main draw il match tra Bautista Agust e Norrie, in campo anche la testa di serie n.4 Medvedev che se la vedrà con Humbert, match serale per il giovanissimo Budkov Kjaer opposto a Jaume Munar. 

IL PROGRAMMA

Center Court

non prima delle ore 13.00 – Bautista Agut vs (6) Norrie

non prima delle ore 14.30 – (4) Medvedv vs Humbert

non prima delle 15.30 – Royer vs (Q) O’Connell

non prima delle 19.30 – (Q) Pavlovic vs Van de Zandschulp

a seguire – (WC) Budkov Kjaer vs Munar

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS