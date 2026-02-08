Montepremi Atp Rotterdam 2026: soldi, punti ranking e prize money

Il montepremi ed il prize money, con i punti per il ranking, dell’ATP 500 di Rotterdam 2026, in programma dal 9 al 15 febbraio. Rispetto agli ultimi anni perde un po’ d’appeal lo storico evento olandese, che non vedrà al via due degli ultimi vincitori come Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. In più, è arrivato il forfait anche di Alexander Zverev. Ma l’entry list resta di buon livello e i punti in palio sono tanti. Per il vincitore 500 punti valevoli per il ranking maschile.
MONTEPREMI ATP 500 ROTTERDAM 2026
PRIMO TURNO – € 19.205 (0 punti)
SECONDO TURNO – € 36.015 (50 punti)
QUARTI DI FINALE – € 67.470 (100 punti)
SEMIFINALE – € 132.060 (200 punti)
FINALE – € 247.800 (330 punti)
VINCITORE – € 460.555 (500 punti)