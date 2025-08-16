Montepremi Wta Cleveland e Wta Monterrey 2025: soldi, punti, prize money

I montepremi e i prize money, con i punti per il ranking, del WTA 250 di Cleveland 2024 e WTA 500 di Monterrey 2025. Ultimi appuntamenti prima degli US Open, con punti importanti in palio sia nell’Ohio – dove è presente Lucia Bronzetti – che in Messico, con Elisabetta Cocciaretto ammessa in main draw. Il prize money complessivo del WTA 250 di Cleveland 2024 corrisponde a 234.999 euro, di cui 26.964 andranno alla vincitrice dell’evento; al WTA 500 di Monterrey ben altre cifre, con u n prize money totale di 909.357 euro. A completare il bottino ci saranno ben 250 punti valevoli per il ranking WTA in Ohio, 500 per la trionfatrice in Messico.
MONTEPREMI E PUNTI WTA 250 CLEVELAND 2025
PRIMO TURNO – € 2.208 (1 punto)
OTTAVI DI FINALE – € 3.095 (30 punti)
QUARTI DI FINALE – € 5.061 (54 punti)
SEMIFINALE – € 8.892 (98 punti)
FINALE – € 15.961 (163 punti)
VINCITRICE – € 26.964 (250 punti)
MONTEPREMI E PUNTI WTA 500 MONTERREY 2025
PRIMO TURNO – € TBD (1 punto)
SECONDO TURNO – € TBD (60 punti)
QUARTI DI FINALE – € TBD (108 punti)
SEMIFINALE – € TBD (195 punti)
FINALISTA – € TBD (325 punti)
VINCITRICE – € TBD (500 punti)
