Tabellone ATP 250 Brisbane 2026: Medvedev guida il seeding, c’è Kyrgios

Sorteggiato il tabellone principale dell’ATP 250 di Brisbane 2026, torneo in programma dal 4 all’11 gennaio. Primo appuntamento stagionale, in concomitanza con il pari categoria ad Hong Kong, con Danil Medvedev prima testa di serie. Il russo esordirà con l’ungherese Marton Fucsovics e vede un potenziale quarto di finale con Joao Fonseca, numero 6 del tabellone e chiamato ad affrontare il finalista dell’edizione 2025 Reilly Opelka. Il campione in carica Jiri Lehecka, n.3 del seeding, avrà il derby ceco con Tomas Machac, mentre tornerà in campo Nick Kyrgios. In tabellone grazie ad una wild card, l’australiano incontrerà lo statunitense Aleksandar Kovacevic. Presenti anche gli americani Learner Tien e Tommy Paul, impegnati con Camilo Ugo Carabelli e Giovanni Mpetshi Perricard.

IL TABELLONE COMPLETO

PRIMO TURNO

PARTE ALTA

(1) Medvedev vs Fucsovics

(WC) Vukic vs Tiafoe

(Q) vs Altmaier

Opelka vs (6) Fonseca

(3) Lehecka vs Machac

Vacherot vs Korda

(Q) vs Michelsen

Ugo Carabelli vs (8) Tien

PARTE BASSA

(7) Norrie vs Humbert

(WC) Kyrgios vs Kovacevic

(Q) vs (WC) Walton

Mpetshi Perricard vs (4) Paul

(5) Shapovalov vs (Q)

Dimitrov vs (Q)

Popyrin vs (Q)

Nakashima vs (2) Davidovich Fokina