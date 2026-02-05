Andrea Gaudenzi rieletto presidente ATP fino al 2028

Andrea Gaudenzi sarà il presidente dell’ATP fino al 2028. La notizia arriva direttamente dal sito dell’ATP, che ha ufficializzato la terza rielezione dell’ex giocatore italiano, in carica da gennaio 2020.

“Ѐ un onore continuare a servire l’ATP, un’organizzazione che ha segnato la mia carriera dai tempi in cui ero un giocatore del circuito – ha detto Gaudenzi -. Quando penso a cosa abbiamo raggiunto, vedo uno sport con delle fondamenta più forti che mai, sostenuto da una crescita record che testimonia il potenziale del tennis. Adesso è il momento di spingere – ha concluso il presidente -. Ringrazio il consiglio dell’ATP per la loro continua fiducia e supporto”.

Sotto la guida Gaudenzi, il tennis maschile ha conosciuto un periodo di crescita senza precedenti. Dal 2020, il totale annuale della retribuzione dei giocatori è aumentato di 100 milioni di dollari, raggiungendo un record totale di 269,6 milioni di dollari nel 2025.

Come annunciato dall’ATP, nel suo nuovo mandato, l’ex numero 18 del ranking guiderà una revisione complessiva del prodotto tennis che si concentrerà su quattro aree e punti importanti: il sistema di ranking, la struttura dei compensi, l’ottimizzazione del calendario e il formato degli eventi.