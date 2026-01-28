Infortunio al ginocchio per Eva Lys: “Sono costretta a fermarmi”

Brutte notizie per Eva Lys, costretta a fermarsi per alcune settimane a causa di un infortunio al ginocchio. La tennista tedesca lo ha annunciato attraverso una storia su Instagram, spiegando come i primi controlli effettuati a Sydney non avessero evidenziato nulla di preoccupante, prima della conferma arrivata con esami più approfonditi una volta rientrata a casa.

“Dopo la prima valutazione a Sydney, che non mostrava nulla di preoccupante, ulteriori test a casa hanno confermato un infortunio al ginocchio che mi terrà fuori dalle competizioni per le prossime settimane. Essere costretta a fermarmi è una delle parti più difficili di questo percorso, quando tutto quello che vuoi fare è competere. Ora la prendo giorno per giorno, concentrandomi sulla guarigione e fidandomi di ciò che verrà”.

Lys aveva iniziato la stagione alla United Cup di Sydney, dove aveva accusato i primi fastidi fisici: in quel contesto erano arrivati la vittoria contro Lamens e la sconfitta contro Iga Swiatek. All’Australian Open, invece, l’eliminazione al primo turno, dove si era arresa in rimonta a Sorana Cirstea.