Quando torna in campo Lorenzo Musetti dopo l’infortunio accusato nei quarti dell’Australian Open 2026 contro Novak Djokovic? Il carrarino è stato costretto al ritiro e a salutare Melbourne Park nonostante fosse a un solo set dalla sua prima semifinale in uno Slam sul cemento, ma la stagione è appena iniziata e Lorenzo avrà tanto tempo per riscattarsi e togliersi soddisfazioni. Ovviamente la priorità è prendersi cura del fisico e recuperare dal presunto problema all’inguine, ma poi la testa va ai prossimi tornei, anche in chiave ranking con il numero 3 del mondo a portata di mano.

Musetti: quando torna in campo, prossimi tornei

Lorenzo è iscritto all’ATP 250 di Buenos Aires, in programma sulla terra rossa in Argentina dal 9 al 15 febbraio. Se vi prendesse parte sarebbe molto incoraggiante poiché vorrebbe dire che l’infortunio non è così grave. Proprio per questo, però, è da considerare a rischio la sua presenza visto che passerebbero meno di due settimane tra il suo ritiro a Melbourne e il suo debutto in Sud America, peraltro su una superficie differente. Sono invece maggiori le speranze di vederlo ai nastri di partenza dell’ATP 500 di Rio, previsto dal 16 al 22 febbraio in Brasile.