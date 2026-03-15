A che ora Sinner-Medvedev: data, orario, diretta streaming finale Masters 1000 Indian Wells 2026

Jannik Sinner e Daniil Medvedev si sfideranno domenica 15 marzo per il titolo nel Masters 1000 di Indian Wells 2026. Il numero due mondo va a caccia dell’ultimo ‘1000’ su cemento da sollevare e punta ad accorciare ulteriormente in classifica ATP su Carlos Alcaraz. Lo spagnolo è stato sconfitto in due set da Medvedev, che si presenterà in finale senza set persi, con un cammino immacolato speculare a quello di Sinner.

SINNER-MEDVEDEV IN TV: DATA E ORARIO

Il match di quarti di finale sul cemento outdoor del deserto californiano tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev andrà in scena domenica 15 marzo sullo Stadium 1 non prima delle 22.00. La partita sarà visibile in diretta tv sui canali Sky Sport (Sky Sport Uno, 201, e Sky Sport Tennis, 203) e in streaming su NOW.