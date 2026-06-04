Challenger 125 Perugia 2026: Nardi non riesce nella rimonta, Bertola vince al terzo

Luca Nardi getta il cuore oltre l’ostacolo, ma non basta contro Remy Bertola. L’elvetico stacca il pass per i quarti di finale — dove sfiderà il lusitano Henrique Rocha — superando in tre set l’azzurro con il punteggio di 6-2 4-6 6-3 in due ore e venti minuti di gioco agli ottavi del Challenger 125 di Perugia 2026. Per il marchigiano tanti rimpianti, soprattutto per aver fatto scivolare via un primo set scarico di grinta e troppo velocemente finito nelle mani dello svizzero. Che, sì, ha lasciato qualcosa nel secondo parziale e dato quantomeno l’illusoria impressione a Nardi di essere rientrato in partita. Ma che, nella terza frazione, non ha fatto prigionieri, piazzando il break del ko al quarto game. Il numero 163 del ranking ATP si ferma quindi ben due turni prima rispetto alla semifinale raggiunta nella passata edizione e si catapulta così verso lo swing sull’erba.