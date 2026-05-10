Internazionali d’Italia 2026, Darderi vola agli ottavi: sconfitto Paul in rimonta

Luciano Darderi è il secondo italiano qualificato agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2026. Dopo Lorenzo Musetti, che aveva superato in apertura di programma Francisco Cerundolo, l’italo-argentino ha sconfitto in rimonta Tommy Paul con il punteggio di 3-6 6-3 6-2 dopo 2 ore e 24 minuti di battaglia. La testa di serie numero 18 del tabellone affronterà per un posto nei quarti il secondo favorito del seeding Alexander Zverev, che ha invece avuto la meglio su Alexander Blockx.

Tanto equilibrio nelle battute iniziali del match con poche chance per il giocatore in risposta. Per vedere le prime palle break della partita bisogna attendere il nono gioco, quando Paul sfrutta la prima occasione a sua disposizione e si porta avanti 5-3 prima di servire con successo per chiudere il parziale inaugurale. In svantaggio anche di un break nel secondo, Darderi trova la forza di reagire e sul 3-3 mette a segno il controbreak che gli permette di pareggiare i conti e poi di portarsi avanti per la prima volta nel set. L’azzurro completa una serie di cinque game consecutivi dal 3-1 e manda poi la partita al terzo. Nella frazione decisiva Darderi continua ad essere padrone del campo e in un batter d’occhio vola sul 4-0. Paul torna a vincere un game sul 4-1, ma il numero 20 del mondo non concede più nulla e chiude la partita.