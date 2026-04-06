WTA 500 Charleston 2026: Pegula ancora regina, Starodubtseva ko in finale

Jessica Pegula vince e convince: è ancora suo il titolo WTA 500 di Charleston. L’americana ha battuto in una finale senza storia l’ucraina Yuliia Starodubtseva con il punteggio di 6-2 6-2 in 1 ora e 23 minuti, certificando un’altra settimana di altissimo livello sulla riconoscibile terra verde del South Carolina, su cui aveva già trionfato nella passata edizione del 2025.

Giorni tutt’altro che semplici per la giocatrice di Buffalo che, nelle quattro partite precedenti all’agevole finale, è stata costretta sempre al set decisivo, riuscendo a rimontare in tre occasioni (tra cui il match contro l’azzurra Elisabetta Cocciaretto). Un percorso faticoso che rende ancora più significativo il dominio mostrato nell’atto conclusivo.

Si tratta dell’undicesimo titolo in carriera e del secondo stagionale su sei tornei disputati per Pegula che, grazie al successo su Starodubtseva, raggiunge quota 24 vittorie nel 2026. Un segnale importante in vista dei prossimi appuntamenti sulla terra battuta, superficie su cui l’americana sembra aver trovato continuità e fiducia.