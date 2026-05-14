WTA 125 Parma 2026: definite le semifinali, Krejcikova trova Osorio, Yastremska sfida Bouzas Maneiro

Entrano nel vivo le fasi finali del Parma Ladies Open presented by Iren, torneo WTA 125 organizzato da MEF Tennis Events e Tennis Club Parma. Nella giornata di venerdì si disputeranno le semifinali del tabellone di singolare: da una parte Camila Osorio affronterà Barbora Krejcikova, dall’altra Dayana Yastremska sfiderà Jessica Bouzas Maneiro.

Sul Centrale del Tennis Club Parma si partirà alle ore 11 nella giornata di venerdì 15 maggio, con la semifinale di doppio tra le azzurre Marta Lombardini e Federica Urgesi e la coppia composta da Sol Fossa Huergo e Zhibek Kulambayeva. Le semifinali di singolare inizieranno invece non prima delle 13.30.

KREJCIKOVA TROVA OSORIO

Nella parte alta del tabellone, Barbora Krejcikova ha superato Viktorija Golubic in rimonta con il punteggio di 6-7 6-3 6-2. La ceca, ex numero 2 del mondo e vincitrice di dodici Slam complessivi tra singolare, doppio e doppio misto, torna così a vincere tre partite consecutive nello stesso torneo per la prima volta dagli US Open 2025.

Dopo aver sprecato un vantaggio di 5-2 nel primo set senza riuscire a chiudere il parziale, Krejcikova ha progressivamente alzato il livello del proprio tennis, prendendo il controllo della partita soprattutto grazie a una crescita importante al servizio. “E’ stata un’altra partita lunga e difficile – ha detto Krejcikova –. Nel primo set non sono riuscita a sfruttare le chances che mi si sono presentate, ma il tennis è anche questo: sono felice di essere rimasta lì con la testa e di aver continuato a lottare. In semifinale mi aspetta una nuova battaglia: non ho mai affrontato Osorio, ma ho seguito un po’ il suo match con Salkova”. Camila Osorio ha invece conquistato l’accesso alle semifinali grazie al successo per 6-1 2-6 6-3 contro Dominika Salkova, protagonista nei turni precedenti delle eliminazioni della testa di serie numero 1 Lois Boisson e della campionessa in carica Mayar Sherif.

YASTREMSKA AL DECIMO MATCH POINT

Nella parte bassa del draw, Dayana Yastremska ha battuto Solana Sierra per 6-3 7-5 in un match dai mille ribaltamenti. L’ucraina sembrava infatti avere il totale controllo della sfida avanti 6-3 5-0, prima di subire il ritorno dell’argentina fino al 5-5 nel secondo set. Dopo aver visto annullati nove match point consecutivi, Yastremska è riuscita a chiudere al decimo tentativo, tornando così in semifinale in un torneo di singolare a quasi un anno dal WTA 250 di Amburgo 2025. “L’importante è aver vinto e sono felice di avercela fatta – ha detto Yastremska –. Sono grata agli organizzatori per avermi permesso di giocare qui: sto provando a fare del mio meglio per coinvolgere il pubblico e farlo divertire. Da tanti anni mi capita di trascorrere il giorno del mio compleanno in Italia: l’obiettivo è quello di festeggiare due volte, per i ventisei anni e per l’accesso in finale”.

BOUZAS MANEIRO CHIUDE IL QUADRO DELLE SEMIFINALI

A sfidarla sarà Jessica Bouzas Maneiro, che ha superato nei quarti la svizzera Susan Bandecchi con il punteggio di 6-1 3-6 6-4, tornando così in una semifinale WTA dopo quasi due anni. La spagnola, numero 51 del ranking mondiale, ha reagito bene dopo il passaggio a vuoto accusato nel secondo set, ritrovando lucidità nel finale del match e infilando tre giochi consecutivi dal 3-4 nel parziale decisivo. “Ho cominciato molto bene, ma poi la mia avversaria mi ha messa in difficoltà – ha analizzato Bouzas Maneiro –. Nel secondo set mi sono sentita nervosa, ho accusato un po’ di pressione dopo un ottimo inizio. Sono felice di aver vinto tre partita di fila e di essere in semifinale. Yastremska? È una gran giocatrice, mi aspetto un atteggiamento aggressivo da parte sua ma mi farò trovare pronta”.