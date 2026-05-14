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Challenger 175 Valencia 2026: Berrettini out, lo elimina Ugo Carabelli

Luca Innocenti
By Luca Innocenti
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Matteo Berrettini nel torneo di Cagliari 2026
Matteo Berrettini - Foto Carlo Zuddas

Prosegue il 2026 travagliato di Matteo Berrettini: dopo una buona vittoria all’esordio su Taro Daniel lascia il Challenger 175 di Valencia al secondo turno, sconfitto 7-6(2) 6-4 per mano di Camilo Ugo Carabelli al termine di una partita molto ventosa. Nonostante una discreta settimana al Challenger 175 di Cagliari, il romano non ha trovato continuità né agli Internazionali d’Italia, né a Valencia. Nel ranking rimarrà a ridosso della Top 100, con il vantaggio di non difendere punti fino a fine settembre: la scorsa estate, infatti, causa infortunio Berrettini disputò solo Wimbledon ma uscì al primo turno.

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