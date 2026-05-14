L’orario di Sinner-Landaluce/Medvedev: data e diretta tv semifinale Internazionali d’Italia 2026

Jannik Sinner giunge in semifinale agli Internazionali d’Italia per andare a caccia dell’ultimo Masters 1000 mancante nella sua bacheca. Dopo aver superato agilmente Rublev nei quarti di finale, nel penultimo atto l’azzurro sfiderà il vincente tra Daniil Medvedev e Martin Landaluce, per tornare in finale dopo l’edizione del 2025. I precedenti per il n.1 del mondo contro il russo sono di 9-7 per l’italiano, mentre con lo spagnolo non ci sono precedenti.

QUANDO E DOVE VEDERE SINNER IN SEMIFINALE

La sfida tra Sinner e Medvedev/Landaluce andrà in scena venerdì 15 maggio sul Campo Centrale non prima delle ore 19.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che trasmetterà l’incontro su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204). Sarà inoltre possibile seguire la sfida anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go (gratis per gli utenti Sky), NOW (previo abbonamento) e Tennis Tv (previo abbonamento).