Quando gioca Musetti a Montecarlo? Orario e diretta tv secondo turno con Vacherot

Lorenzo Musetti affronta Valentin Vacherot nel secondo turno del Masters 1000 di Monte-Carlo 2026. Il tennista azzurro rientra in campo dopo aver disputato un solo match in seguito all’infortunio subito all’Australian Open e ritrova la sua amata terra rossa. Non si prospetta però un debutto agevole poiché trova il beniamino di casa Vacherot, reduce dal successo in rimonta ai danni di Juan Manuel Cerundolo.

QUANDO GIOCA MUSETTI CONTRO VACHEROT

La sfida tra Musetti e Vacherot andrà in scena alla fine del match tra Auger-Aliassime e Cilic, oggi, mercoledì 8 aprile, sul Campo Ranieri III. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che trasmetterà l’incontro su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Sarà inoltre possibile seguire la sfida anche in streaming tramite le piattaforme NOW (previo abbonamento) e Tennis Tv (previo abbonamento).