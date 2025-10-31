A che ora Errani/Paolini-Muhammad/Schuurs oggi in tv: orario preciso, diretta streaming, su che canale vedere il match

A che ora e come seguire in diretta il match di Sara Errani e Jasmine Paolini contro la coppia Muhammad/Schuurs alle WTA Finals 2025 di Riyadh. In Arabia Saudita sono proprio le due campionesse olimpiche di Parigi a inaugurare l’evento che chiude la stagione del circuito femminile. Il duo italiano, prima testa di serie del torneo, punta a trionfare per la prima volta alle Finals in quella che è la seconda partecipazione. Un match non inedito, dato che le due coppie si sono già affrontate in un paio di occasioni quest’anno: a Indian Wells vinsero la statunitense e l’olandese, mentre Sara e Jasmine si sono poi prese la rivincita sempre in terra nordamericana, agli Us Open.

DOVE VEDERE ERRANI/PAOLINI IN TV

La partita di Sara Errani e Jasmine Paolini contro la coppia Muhammad/Schuurs si disputerà sabato 1 novembre alle ore 13:30 italiane. Sarà trasmessa in diretta in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), che trasmette le sfide anche in live streaming sul proprio sito ufficiale e tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FITP). Inoltre. sarà visibile anche sulla piattaforma Sky su Sky Sport Tennis sempre in diretta dalle 13:30. Anche in questo caso c’è la possibilità di seguire la sfida in streaming tramite Sky Go (solo per gli abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento).