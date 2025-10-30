Regolamento e formula Wta Finals Riyadh 2025: come funzionano i gironi, chi passa in caso di parità

Il regolamento e il format delle Wta Finals 2025, in programma anche quest’anno in Arabia Saudita dall’1 all’8 novembre. Si gioca l’ultimo torneo della stagione femminile, con l’Italtennis protagonista sia in singolare che in doppio. Ma a differenza dei soliti tornei, qui c’è spesso da utilizzare la calcolatrice in occasioni dei Round Robin. Quindi ecco come funzionano i giorni e chi passa in caso di parità.
REGOLAMENTO WTA FINALS
Vale come da tradizione la formula del round robin, con due gironi da quattro tenniste ciascuno, sorteggiate in base alla classifica partendo dalle coppe (1-2; 3-4; 5-6; 7-8). Ogni giocatrice disputerà dunque tre partite e le prime due classificate di ogni girone passeranno alla fase ad eliminazione diretta, ovvero alle semifinali. La prima classificata del girone “Purple” andrà a scontrarsi con la seconda del gruppo “Orange”, e viceversa. Se tra due o più giocatrici dovesse regnare la parità, per valutare chi dovrà accedere in semifinale guarderanno i seguenti criteri:
1 – Numero di vittorie
2 – Numero di incontri disputati (in caso di infortuni durante il torneo)
3 – Scontri diretti
4 – Percentuali set vinti
5 – Percentuale games vinti