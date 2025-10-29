Montepremi Doppio Wta Finals Riyadh 2025: prize money, punti ranking con Errani/Paolini

Il montepremi, con il prize money e punti per il ranking delle Wta Finals 2025, di scena a Riyadh, per il doppio. Sara Errani e Jasmine Paolini dopo un’altra stagione ricca di successi, provano a chiudere con un colpaccio in Arabia Saudita. Le due medagliate olimpiche di Parigi arrivano da prima coppia al mondo e quindi da favorite, ma la concorrenza non manca, specialmente su una superficie rapida e indoor.

Le Wta Finals offrono per il 2025 un prize money complessivo corrispondente a 15.5 milioni di dollari, ancora in leggero aumento rispetto a dodici mesi fa, quando era stato di 15.2 milioni. Di seguito la distribuzione del montepremi (da dividere per due nel caso del doppio).

MONTEPREMI E PUNTI DOPPIO WTA FINALS RIYADH 2025

PREMIO DI PARTECIPAZIONE – $ 142.000

PREMIO SINGOLA VITTORIA ROUND ROBIN – $ 72.000 (200 punti)

VITTORIA IN SEMIFINALE – $ 257.000 (400 punti)

VITTORIA IN FINALE – $ 524.000 (500 punti)

VINCITRICI IMBATTUTE – $ 1.139.000 (1500 punti)