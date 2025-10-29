Montepremi Wta Finals Riyadh 2025: prize money, punti ranking singolare con Paolini

Il montepremi, con il prize money e punti per il ranking delle Wta Finals 2025, di scena a Riyadh, per il singolare. Anche quest’anno le otto migliori giocatrici della stagione femminile si ritrovano in Arabia Saudita per provare a conquistare il titolo dell’evento di fine anno. Aryna Sabalenka dopo il trionfo agli Us Open ha un po’ ricaricato le pile nell’ultimo mese e mezzo e proverà a fare la voce grossa, come qualsiasi numero uno che si rispetti. Ma la bielorussa nel corso dell’anno non ha mai passeggiato, contro una concorrenza che si è dimostrata di alto livello.

Prima di New York, infatti, gli altri 3 tornei dello Slam erano andati a Madison Keys a Melbourne, Coco Gauff a Parigi e Iga Swiatek a Wimbledon. Ma protagoniste son state anche Amanda Anisimova con due finali, Jasmine Paolini con ottimi risultati a livello di WTA 1000 e infine Elena Rybakina che dopo un inizio difficile e fatto di molti piazzamenti, nel finale di annata è riuscita finalmente a cambiare marcia.

Le Wta Finals offrono per il 2025 un prize money complessivo corrispondente a 15.5 milioni di dollari, ancora in leggero aumento rispetto a dodici mesi fa, quando era stato di 15.2 milioni. Di seguito la distribuzione del montepremi.

FORMULA E REGOLAMENTO

PROGRAMMA WTA FINALS

RISULTATI & CLASSIFICHE

MONTEPREMI DOPPIO

MONTEPREMI E PUNTI WTA FINALS RIYADH 2025

PREMIO DI PARTECIPAZIONE – $ 340.000

PREMIO SINGOLA VITTORIA ROUND ROBIN – $ 355.000 (200 punti)

VITTORIA IN SEMIFINALE – $ 1.290.000 (400 punti)

VITTORIA IN FINALE – $ 2.540.000 (500 punti)

VINCITRICE IMBATTUTA – $ 5.235.000 (1500 punti totali)