Montepremi Wta Finals Riyadh 2025: prize money, punti ranking singolare con Paolini

Iga Swiatek
Aug 26, 2025; Flushing, NY, USA; Iga Swiatek (POL) hits to Emiliana Arango (COL) (not pictured) on day three of the 2025 U.S. Open tennis tournament at the USTA Billie Jean King National Tennis Center.

Il montepremi, con il prize money e punti per il ranking delle Wta Finals 2025, di scena a Riyadh, per il singolare. Anche quest’anno le otto migliori giocatrici della stagione femminile si ritrovano in Arabia Saudita per provare a conquistare il titolo dell’evento di fine anno. Aryna Sabalenka dopo il trionfo agli Us Open ha un po’ ricaricato le pile nell’ultimo mese e mezzo e proverà a fare la voce grossa, come qualsiasi numero uno che si rispetti. Ma la bielorussa nel corso dell’anno non ha mai passeggiato, contro una concorrenza che si è dimostrata di alto livello.

Prima di New York, infatti, gli altri 3 tornei dello Slam erano andati a Madison Keys a Melbourne, Coco Gauff a Parigi e Iga Swiatek a Wimbledon. Ma protagoniste son state anche Amanda Anisimova con due finali, Jasmine Paolini con ottimi risultati a livello di WTA 1000 e infine Elena Rybakina che dopo un inizio difficile e fatto di molti piazzamenti, nel finale di annata è riuscita finalmente a cambiare marcia.

Le Wta Finals offrono per il 2025 un prize money complessivo corrispondente a 15.5 milioni di dollari, ancora in leggero aumento rispetto a dodici mesi fa, quando era stato di 15.2 milioni. Di seguito la distribuzione del montepremi.

MONTEPREMI E PUNTI WTA FINALS RIYADH 2025

PREMIO DI PARTECIPAZIONE – $ 340.000

PREMIO SINGOLA VITTORIA ROUND ROBIN – $ 355.000 (200 punti)

VITTORIA IN SEMIFINALE – $ 1.290.000 (400 punti)

VITTORIA IN FINALE – $ 2.540.000 (500 punti)

VINCITRICE IMBATTUTA – $ 5.235.000 (1500 punti totali)

