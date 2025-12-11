Tra arte e moda, Venus Williams al Met Gala 2026

Nonostante continui a far parlare di lei per le recenti apparizioni sul campo da tennis, Venus Williams nella primavera del prossimo anno sarà protagonista in un contesto ben diverso da quello a lei solito, la moda.

Il 4 maggio 2026 la statunitense parteciperà in veste di co-presidente al Met Gala del Metropolitan Museum Of Art, al fianco della cantante Beyoncè, dell’attrice Nicole Kidman e dell’ex direttrice di Vogue Anna Wintour, che ricopriranno il medesimo ruolo.

Lo stesso Vogue le ha definite “forze importanti del mondo dello spettacolo, dello sport e, chiaramente, della moda”, in una circostanza dove il tema cardine sarà l’Arte del Costume.

In particolare, verrà esplorato il corpo umano nelle sue differenti tematiche, con abiti e opere d’arte provenienti dalla collezione del Met.

La sette volte campionessa Slam è stata presente numerose volte sul red carpet del Met Gala, quattro delle ultime cinque edizioni. In passato altre due figure di spicco del tennis femminile avevano ricoperto il suo ruolo, prima sua sorella minore Serena nel 2019, e successivamente Naomi Osaka nel 2021. Non dimenticando anche sul versante maschile Roger Federer nel 2023.