ATP Finals 2025: Alcaraz doma de Minaur in due set

Buona la prima di Carlos Alcaraz alle ATP Finals 2025. Nel primo match del Gruppo ‘Connors’ lo spagnolo sconfigge in due set Alex de Minaur. 7-6(5) 6-2, in un’ora e 40 minuti di gioco, il punteggio in favore del numero uno del mondo, autore di una prestazione piuttosto altalenante (32 vincenti-28 errori), in particolare nel primo set, messo in tasca grazie a un guizzo di tre punti in fila nel tie-break. Discreta prova al servizio del 22enne murciano, con cinque palle break concesse e due break subiti. Ottimo il rendimento in risposta, aiutato anche dalla scarsa percentuale di prime in campo dell’australiano (52%). Alcaraz si prende la vetta del Gruppo ‘Connors’ e si porta a due sole vittorie dalla certezza matematica di chiudere il 2025 da n.1 Atp. “È piacere giocare a Torino. Sono qui per lottare per il trofeo e per il primo posto in classifica Atp. Sono contento di come ho giocato e per la prima vittoria, sono concentrato sui miei obiettivi. Nel primo set non sono riuscito a concretizzare le mie occasioni e da lì è stato molto difficile. Ho cercato di rimanere forte mentalmente. Nel secondo set non c’era più nervosismo e sono riuscito a chiudere”, le parole, nell’intervista in campo, di Alcaraz, che giocherà la sua seconda partita contro il vincente della sfida tra Taylor Fritz e Lorenzo Musetti.

LA PARTITA

Avvio di primo set perfetto di Alcaraz che, dopo un turno di battuta conservato ai vantaggi, toglie il servizio a zero a de Minaur allungando sul 4-1. Nel sesto gioco l’australiano è bravo a tirarsi fuori da un pericoloso 0-40, evitando un break che avrebbe chiuso i giochi. Chance non sfruttata e lo spagnolo piomba all’improvviso in un vortice di errori non forzati. De Minaur approfitta delle sbavature dell’avversario, recupera il break di svantaggio e riporta il set on serve sul 4-4. Si prosegue lottando punto a punto fino al tie-break. È punto a punto anche il tie-break e a spuntarla è Alcaraz 7-6(5), grazie a un parziale di 3-0 dal 5-4 e servizio de Minaur.

Lo spagnolo nel secondo set segue la scia del finale del primo e si porta subito sopra di un break (1-0), ma si fa riprendere immediatamente dall’australiano (1-1) commettendo un paio di errori banali da fondo campo. I servizi continuano a non fare la differenza e Alcaraz torna avanti sul 2-1, questa volta confermando il break tenendo la battuta a zero (3-1). Lo spagnolo torna a dominare, allarga la forbice di vantaggio e chiude 7-6(5) 6-2 in un’ora e 40 minuti di gioco.