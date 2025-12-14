Alcaraz, è un errore giocare così tante esibizioni?

La preparazione invernale in vista della stagione 2026 è ormai entrata nel vivo per la maggior parte dei giocatori del circuito. Molti tennisti stanno sfruttando questo periodo per allenarsi lontano dai riflettori, mentre altri, come Carlos Alcaraz, hanno scelto di continuare a scendere in campo, partecipando a esibizioni in diverse parti del mondo.

Il tennista di Murcia ha più volte dichiarato che uno degli obiettivi principali del prossimo anno è la vittoria agli Australian Open, lo Slam che ancora manca al suo palmarès, oltre al sogno di completare il Career Grand Slam. Proprio per questo motivo, però, la scelta di disputare numerosi match dimostrativi durante l’off-season ha suscitato qualche perplessità tra addetti ai lavori e osservatori.

Secondo il giornalista Steve Flink, membro dell’International Tennis Hall of Fame e opinionista del canale YouTube Court-Side with Beilinson Tennis, l’attuale numero uno del mondo starebbe commettendo un errore strategico inserendo troppe esibizioni nel suo programma di preparazione agli Australian Open 2026. Il giornalista americano sostiene inoltre che anche l’allenatore del campione spagnolo, Juan Carlos Ferrero, condividerebbe questa visione.

“Non credo che Ferrero e il suo team siano entusiasti dell’idea che Carlos passi l’off-season venendo a disputare esibizioni e match dimostrativi da queste parti. Ha tutto il diritto di farlo, certo, ma avrà tutta la vita per guadagnare soldi. Penso che sarebbe stato più saggio rinunciare. Non sapremo mai se questo sia stato un fattore nella sua sconfitta contro Novak. Sarà molto interessante vedere se riuscirà finalmente a mostrare il suo miglior tennis in Australia”.