Roger Federer scrive ai figli di Nicola Pietrangeli: “Era un piacere incontrarlo”

Dopo la mail inviata alla famiglia di Nicola Pietrangeli in seguito alla sua scomparsa, Roger Federer è tornato a omaggiare l’ex tennista italiano. Nella mattinata del 22 dicembre, infatti, è arrivata anche una lettera dell’ex numero uno del mondo, un pensiero scritto per ricordare l’icona del tennis azzurro.
A raccontarlo è stato il figlio Marco Pietrangeli: “Nella lettera Roger parla di mio padre come di un simbolo importante per il tennis, non solo italiano“. Federer ha ricordato anche i numerosi incontri avuti a Roma: “Dice che ricorda con grande piacere quando lo incontrava agli Internazionali d’Italia”.
Un gesto semplice e sentito, che testimonia ancora una volta il rispetto e la considerazione di cui Pietrangeli godeva nel mondo del tennis internazionale.