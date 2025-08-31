Programma lunedì 1 settembre Us Open 2025: Sinner-Bublik nella notte italiana

Il programma con gli orari italiani di Sinner-Bublik e Musetti-Munar, l’ordine di gioco di lunedì 1 settembre agli US Open 2025. Ottavi di finale che si completano per quanto concerne il tabellone maschile e ovviamente gli occhi degli appassionati italiani sono tutti puntati sui due top-10 della classifica mondiale. Il sogno è un quarto tutto tricolore, con Jannik e Lorenzo che partono con i fvori del pronostico, ma gli avversari non sono assolutamente da sottovalutare. Di seguito ecco allora la programmazione completa con tutti gli incontri e gli orari.

IL TABELLONE MASCHILE

IL TABELLONE FEMMINILE

IL PROGRAMMA DI LUNEDI 1 SETTEMBRE

Arthur Ashe Stadium

17:30

[25] Felix Auger-Aliassime (CAN) vs. [15] Andrey Rublev

A seguire

[23] Naomi Osaka (JPN) vs. [3] Coco Gauff (USA)

Ore 01:00

[1] Jannik Sinner (ITA) vs. [23] Alexander Bublik (KAZ)

A seguire

[8] Amanda Anisimova (USA) vs. [18] Beatriz Haddad Maia (BRA)

Louis Armstrong Stadium

17:00

Leandro Riedi (SUI) vs. [8] Alex de Minaur (AUS)

Non prima delle 19:00

[13] Ekaterina Alexandrova vs. [2] Iga Swiatek (POL)

a seguire

[10] Lorenzo Musetti (ITA) vs. Jaume Munar (ESP)

Grandstand

Ore 19:00