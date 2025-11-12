Telecronisti Rai 2 Sinner-Zverev: chi commenta Atp Finals Torino 2025

Il programma e i telecronisti di Sinner-Zverev, match della fase di round robin alle Atp Finals 2025 di Torino. Dopo il successo all’esordio ai danni di Felix Auger-Aliassime, prosegue il percorso nel capoluogo piemontese di Jannik Sinner. Ancora una sfida contro Zverev, in un match che potrebbe risultare già decisivo per l’accesso alle semifinali per chi esce dei due vincitore.

Il match è in programma alle ore 20:30 di mercoledì 12 novembre e sarà trasmesso in chiaro su Rai 2 con la telecronaca di Marco Fiocchetti e il commento tecnico di Adriano Panatta. In studio Alessandro Fabretti, Omar Camporese e Rita Grande