Auger-Aliassime batte Shelton, Sinner può qualificarsi alle semifinali già mercoledì: ecco come

Jannik Sinner è a un passo dalla qualificazione alle semifinali delle ATP Finals per il terzo anno consecutivo. Conquistare un posto tra i migliori quattro dell’evento – per il numero due al mondo – è chiaramente l’obiettivo minimo, ma comunque mai scontato. E il target potrebbe essere raggiunto già questa sera al termine del match contro Alexander Zverev. Quindi andiamo a vedere di cosa ha bisogno l’altoatesino, dopo la vittoria nel pomeriggio di Auger-Aliassime ai danni di Shelton.

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI SEMIFINALI

REGOLAMENTO E FORMAT

GIRONI: RISULTATI E CLASSIFICHE

SINNER IN SEMIFINALE GIA’ MERCOLEDI SE…LE COMBINAZIONI

  • Battere Zverev con qualsiasi punteggio

 

