ATP Finals 2025, Auger-Aliassime commenta il successo su Shelton: “Ho sempre creduto di potercela fare”

Felix Auger-Aliassime si gode la sua prima vittoria nel ‘Gruppo Bjorn Borg’ alle Atp Finals 2025 di Torino. Il canadese ha superato Ben Shelton con il punteggio di 4-6 7-6(7) 7-5, al termine di un match tiratissimo e ricco di emozioni, che lo rimette pienamente in corsa per la qualificazione alle semifinali.

Le dichiarazioni di Auger-Aliassime

“Ho iniziato bene nei primi game – ha raccontato Felix in conferenza stampa – poi però la partita è girata in fretta dalla parte di Ben. È stato strano: ho commesso alcuni brutti errori che mi sono costati il break, ma ho sempre creduto di poter rientrare e di farcela”.

Una vittoria sofferta, esplosa in un’esultanza liberatoria al terzo match point: “Non pensavo di reagire in quel modo. Ma quando vinci l’incontro con un break all’ultimo game disponibile, prima del tiebreak, sei nel momento di massima pressione. Tutta la tensione accumulata negli ultimi game è semplicemente esplosa alla fine. Se avessi vinto in due set, probabilmente sarebbe stato diverso, ma è stata una reazione genuina”.

Dalla pressione delle Finals al match con Zverev

Felix ha sottolineato anche la particolarità delle ATP Finals, dove ogni punto pesa di più: “Alle Finals affronti solo i migliori. Devi essere pronto dal primo giorno, dal primo punto. La pressione è costante, anche quando sei avanti 40-15: basta un doppio fallo, vai 40-30 e subito ti senti sotto pressione. È una settimana tanto bella quanto intensa, e devi conviverci”.

Ora per Auger-Aliassime arriva la sfida decisiva contro Alexander Zverev, che determinerà le sorti del girone: Abbiamo giocato poco tempo fa. È ovvio che vincere oggi mi dà fiducia e tiene vive le speranze di qualificazione. Ci conosciamo bene, giochiamo contro dal 2019. Lui sa cosa deve fare, io so cosa devo fare. Vedremo chi riuscirà a imporre il proprio gioco venerdì”.

La qualificazione del canadese dipenderà anche dal risultato di Sinner-Zverev di questa sera: se l’azzurro dovesse vincere in due set, sarebbe già matematicamente in semifinale, e lo scontro diretto tra Felix e il tedesco diventerebbe decisivo per il secondo posto nel girone.