ATP Finals Torino 2025, Cahill: “Il mio futuro è nelle mani di Sinner. No alla Davis per renderlo un giocatore migliore”

“Siamo contenti del modo in cui Jannik sta giocando e si sta preparando. Arriva qui con fiducia e in ottima forma, si sente bene in campo“. Lo ha dichiarato Darren Cahill, intervenuto in conferenza stampa a Torino alla vigilia delle ATP Finals 2025. Il supercoach di Jannik Sinner ha toccato vari temi e uno di questi è stato la lotta per il numero uno del mondo: “La corsa per il n. 1 della classifica all’ultimo torneo è entusiasmante. Internamente non ne parlavamo perché eravamo più lontani qualche settimana fa. Ma a prescindere da ciò che accadrà è fantastico ciò che ha fatto”.

Sul futuro

“Il mio futuro è nelle mani di Jannik. Sono un uomo di parola. Abbiamo fatto una piccola scommessa prima della finale di Wimbledon e lui può decidere cosa farò l’anno prossimo. Non è una domanda per me. Se vuole che resti l’anno prossimo, sarò qui per lui“.

Cosa vuol dire allenare Sinner

“Non si tratta solo di allenarlo per i tornei ogni singola settimana. Si tratta di pianificare come sarà Jannik come tennista tra due o tre anni. Tutto ciò contribuisce a prenderci cura delle piccole cose ogni giorno. Gli diamo uno scopo per scendere in campo. Gli parliamo di dove deve migliorare nel suo gioco, di come sarà l’allenamento e di cosa ci aspettiamo da lui. Quelle piccole cose significano molto per lui perché sa che siamo tutti coinvolti nel renderlo un tennista migliore e, si spera, nell’aiutarlo a diventare una persona più matura anche fuori dal campo“.

Sulle novità nel tennis

“Le cose sono cambiate, il gioco è cambiato, gli atleti sono cambiati. Con questo, noi come allenatori, acquisiamo nuove conoscenze su come allenare i nostri giocatori. Per questo vediamo veterani come Nadal, Djokovic, Murray giocare alcuni dei loro migliori tennis quando raggiungono i trenta e oltre: perché ora siamo più intelligenti come preparatori. Stiamo estendendo le finestre di carriera dei tennisti, che si tratti di dieta, allenamento fuori dal campo o sonno.

Il tour è cambiato perché Vienna e Parigi sono state le prime settimane singole consecutive che Jannik ha giocato in tutto l’anno. È stato rinfrescante, è stato bello farlo. Capisco perché sono stati fatti alcuni cambiamenti nel circuito ATP. Ma giocare un evento di due settimane è diverso dal giocare un evento di una settimana. Non solo fisicamente, ma anche mentalmente, sapendo che non si hanno quei periodi di riposo per recuperare“.

Il progetto Sinner a lungo termine

“Una delle nostre maggiori responsabilità è assicurarci che raggiunga il suo apice come tennista quando avrà 28, 29, 30, 31, 32 anni. Avrà un periodo di 5 anni in cui credo che possa essere migliore di quanto lo sia oggi. È nostra responsabilità prendere decisioni difficili per dargli la migliore possibilità di farlo. Se lo mandiamo in campo settimana dopo settimana, pagherà un prezzo proprio in quegli anni in cui dovrebbe essere al suo massimo“.

La differenza dei match al meglio dei cinque set

“Gli Slam non sono più eventi di due settimane; sono eventi di tre settimane. Devi prepararti per giocare al meglio dei cinque set. Questo è una sfida perché i giocatori non hanno la possibilità di farlo durante l’anno. Un tempo, molti tornei e le finali Master Series erano al meglio dei cinque: è un’abilità che devi sviluppare. Ecco perché nelle settimane prima di uno Slam ci alleniamo sotto questo punto di vista. È per questo che non si vedono tutti i migliori giocatori giocare i tornei la settimana prima. Devi lavorare per costruire il tuo atleta in modo che possa sostenere potenzialmente sette match al meglio dei cinque set. Sì, tutto è stato esteso nel calendario“.

Sulla Coppa Davis

“Nessuno ama la Coppa Davis più di me. Indossare il verde e l’oro ha significato tutto per la mia carriera. Quando suggeriamo a Jannik di prendersi quella settimana libera, è perché recuperiamo non solo quella settimana, ma anche un’altra, poiché l’Australian Open è stato posticipato. Otteniamo due settimane per recuperarlo, allenarlo e renderlo un giocatore migliore.

Questa volta è stata la Coppa Davis. Vedete anche altri casi in cui lo ritiriamo dai tornei. Ma ci sono altre cento cose che voi non vedete—esibizioni, sponsor, o tornei più piccoli con grandi garanzie—a cui diciamo continuamente di no. Abbiamo bisogno di quelle settimane per aiutarlo a recuperare e diventare un atleta migliore.

L’anno scorso, sono stato io a dirgli: “Preferirei che tu non giocassi la Coppa Davis”. E lui ha risposto: “No, gioco. Voglio provare a difendere il titolo”. Due anni di fila c’è un effetto di accumulo (un effetto domino), e quest’anno ha deciso di non giocare. Le decisioni sono grandi e complicate. Sono calcolate, e la cosa calcolata per noi è che vogliamo rendere Jannik un giocatore migliore quando avrà 28, 29, 30 anni“.

Le parole di Vagnozzi

“Siamo contenti di come Jannik ha giocato, della sua attitudine in campo e di quello che ha fatto ultimi due anni. Proviamo a fare del nostro meglio in ogni torneo e siamo carichi per fare bene”.