Nicole Fossa Huergo cambia nazionalità: rappresenterà l’Argentina

Nicole Fossa Huergo cambia nazionalità. La tennista classe 1995, nata ad Isernia da genitori argentini, difenderà d’ora in poi i colori della nazionale albiceleste. Cresciuta in Romagna, Nicole si è sempre definita “cittadina del mondo”: nel 2015 ha infatti intrapreso un percorso universitario negli Stati Uniti, studiando a Phoenix. Non si tratta del primo cambio di bandiera recente nel tennis italiano: a inizio anno Peter Buldorini ha scelto di rappresentare l’Irlanda, con la quale ha anche debuttato in Coppa Davis.

FOSSA HUERGO, LA CARRIERA

Nel corso della sua carriera ha sempre rappresentato l’Italia, laureandosi campionessa nazionale di seconda categoria nel 2023 e ricevendo una wild card per le qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia 2025, dove è stata sconfitta dall’australiana Olivia Gadecki.

Oltre a essere entrata nella top 300 del ranking WTA in singolare, Fossa Huergo vanta un eccellente curriculum in doppio, disciplina nella quale ha raggiunto il suo best ranking di numero 109 nelle scorse settimane.