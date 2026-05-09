L’orario di Arnaldi-Jodar: data e diretta tv terzo turno Internazionali d’Italia 2026

Torna in campo Matteo Arnaldi e lo farà contro Rafa Jodar, nel match valevole per il terzo turno degli internazionali d’Italia. L’azzurro dopo aver superato al primo turno Jaume Munar e al secondo round Alex de Minaur, si prepara alla grande sfida contro il talento classe 2006. Per lo spagnolo è arrivata la vittoria su Nuno Borges. Non ci sono precedenti fra i due.

QUANDO E DOVE SEGUIRE IL MATCH

La sfida tra Arnaldi e Jodar e andrà in scena domenica 10 maggio non prima delle 20.30 sul Campo Centrale. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che trasmetterà l’incontro su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204). Sarà inoltre possibile seguire la sfida anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go (gratis per gli utenti Sky), NOW (previo abbonamento) e Tennis Tv (previo abbonamento).