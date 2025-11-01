A che ora si gioca domenica la finale dell’Atp Masters 1000 di Parigi 2025? Data, orario, dove vederla

A che ora si gioca la finale dell’Atp Masters 1000 di Parigi 2025? Ecco data, orario e come vedere la partita che vale il titolo. Si assegna l’ultimo trofeo ‘1000’ di questo 2025, un appuntamento che può valere tanto in ottica Atp Finals o per la posizione di numero uno del ranking mondiale. Vedremo se ci sarà Jannik Sinner, impegnato in semifinale contro Zverev. E chissà se dall’altro lato della rete sarà presente il canadese Auger-Aliassime o il kazako Bublik. La finale tra i due vincitori delle partite odierne si terrà domenica 2 novembre alle ore 15:00.

MONTEPREMI

DOVE VEDERE LA FINALE

La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che trasmetterà l’incontro su Sky Sport Uno (201). Sarà inoltre possibile seguire la sfida anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky), NOW (previo abbonamento) e Tennis Tv (previo abbonamento).