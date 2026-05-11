Roland Garros 2026: annunciate le wild card, presenti Wawrinka e Kouamé

Sono state assegnate le wild card del prossimo Slam in programma, il Roland Garros, per un totale di sedici, otto nel maschile e otto nel femminile. Nel main draw del torneo parigino, in programma dal 24 maggio al 7 giugno, saranno presenti sua maestà Stan Wawrinka, vincitore nel 2015 in finale con Novak Djokovic, alla sua ultima partecipazione visto l’annuncio del ritiro al termine della stagione, e Gael Monfils, anche lui all’ultimo ballo della carriera.

Oltre a loro, il padrone di casa e talento tanto atteso Moise Kouamé, diciassettenne di grande prospettiva e con già un successo ottenuto a livello Masters 1000, lo scorso marzo nel primo turno a Miami.

Al main event della stagione sul rosso parteciperanno anche Adam Walton, Emerson Jones, Nishesh Basavareddy e Akasha Urhobo, grazie agli accordi tra la Federazione del Tennis Francese con Tennis Australia e la United States Tennis Association, che garantiscono dei reciproci inviti negli Slam per gli atleti di più alta classifica estromessi dal cut-off, di cui non fa parte il solo Wimbledon.

LE ALTRE ASSEGNAZIONI

Ai nomi già citati si aggiungono sul fronte maschile Titouan Droguet, Hugo Gaston e Arthur Gea, mentre su quello femminile Clara Burel, Ksenia Efremova, Fiona Ferro, Alice Tubello, Sarah Rakotomanga e la protagonista in patria delle ultime settimane, seppur in tono minore, Leolia Jeanjean, autrice di buone prestazioni negli ultimi tornei di alto calibro.

Sono state assegnate anche le wild card per le qualificazioni e tra le figure più attese ci saranno David Goffin nel maschile, con Daphnee Mpetshi Perricard, sorella del più noto Giovanni, nel femminile.