AtpNews

ATP Dallas 2026: programma, orari e ordine di gioco di martedì 10 febbraio con Cobolli

Tommaso Giuliani
By Tommaso Giuliani
1 Min Read
Ben Shelton - Foto sportinfotoDeFodi Images IPA
Ben Shelton - Foto sportinfotoDeFodi Images IPA

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di martedì 10 febbraio dell’ATP 500 di Dallas 2026. In campo anche Flavio Cobolli: l’azzurro scenderà in campo sul Grandstand come terzo match a partire dalle ore 19, opposto al qualificato Jack Pinnington Jones. Programma ricco sul Campo Centrale, con diverse sfide generazionali come Marin Čilić vs Learner Tien e Grigor Dimitrov vs Alex Michelsen. In campo anche le prime due teste di serie, Taylor Fritz e Ben Shelton.

IL PROGRAMMA

Campo Centrale

Ore 19.00 – Čilić vs Tien

A seguire – Dimitrov vs Michelsen

A seguire – (2) Shelton vs Diallo

Non prima delle 2.00 – (1) Fritz vs Giron

A seguire – (7) Shapovalov vs Jodar (Q)

Grandstand

Ore 19.00 – Doumbua/Reboul vs Hilderbrand/Kiger

A seguire – Shimabukuro (Q) vs Kecmanović

A seguire – (4) Cobolli vs Pinnington Jones (Q)

A seguire – Kovacevic vs Opelka

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS