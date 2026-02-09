ATP Dallas 2026: programma, orari e ordine di gioco di martedì 10 febbraio con Cobolli

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di martedì 10 febbraio dell’ATP 500 di Dallas 2026. In campo anche Flavio Cobolli: l’azzurro scenderà in campo sul Grandstand come terzo match a partire dalle ore 19, opposto al qualificato Jack Pinnington Jones. Programma ricco sul Campo Centrale, con diverse sfide generazionali come Marin Čilić vs Learner Tien e Grigor Dimitrov vs Alex Michelsen. In campo anche le prime due teste di serie, Taylor Fritz e Ben Shelton.
IL PROGRAMMA
Campo Centrale
Ore 19.00 – Čilić vs Tien
A seguire – Dimitrov vs Michelsen
A seguire – (2) Shelton vs Diallo
Non prima delle 2.00 – (1) Fritz vs Giron
A seguire – (7) Shapovalov vs Jodar (Q)
Grandstand
Ore 19.00 – Doumbua/Reboul vs Hilderbrand/Kiger
A seguire – Shimabukuro (Q) vs Kecmanović
A seguire – (4) Cobolli vs Pinnington Jones (Q)
A seguire – Kovacevic vs Opelka