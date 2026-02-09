AtpNews

ATP Buenos Aires 2026: programma, orari e ordine di gioco di martedì 10 febbraio con Berrettini

Tommaso Giuliani
By Tommaso Giuliani
1 Min Read
Internazionali BNL d'Italia 2025 Roma 10/05/2025 Matteo Berrettini Foto Giampiero Sposito
Internazionali BNL d'Italia 2025 Roma 10/05/2025 Matteo Berrettini Foto Giampiero Sposito

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di martedì 10 febbraio dell’ATP 250 di Buenos Aires. Saranno due gli italiani in campo. Matteo Berrettini aprirà la sessione serale sul Centrale contro la wild card locale Federico Coria, con inizio previsto alle 22.30 italiane. Francesco Passaro, invece, chiuderà il programma dell’Estadio 2 affrontando Ignacio Buse. Sul campo Centrale spazio anche al campione 2024 Facundo Díaz Acosta, opposto a Alejandro Tabilo. A chiudere il programma sul Centrale, il derby argentino tra Camilo Ugo Carabelli e Francisco Comesaña.

IL PROGRAMMA

Campo Centrale

Ore 17.00 – (5) Altmaier vs Juan Manuel Cerúndolo

18.30 – (WC) Díaz Acosta vs Tabilo

22.30 – (8) Berrettini vs Coria

A seguire – (6) Ugo Carabelli vs Comesaña

Estadio 2

Ore 17.00 – Barrios Vera vs Seyboth Wild (LL)

A seguire – Burruchaga vs Djere

A seguire – Baez/Torres vs Barrientos/Nava

A seguire – Buse vs Passaro (Q)

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS