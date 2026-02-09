ATP Buenos Aires 2026: programma, orari e ordine di gioco di martedì 10 febbraio con Berrettini

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di martedì 10 febbraio dell’ATP 250 di Buenos Aires. Saranno due gli italiani in campo. Matteo Berrettini aprirà la sessione serale sul Centrale contro la wild card locale Federico Coria, con inizio previsto alle 22.30 italiane. Francesco Passaro, invece, chiuderà il programma dell’Estadio 2 affrontando Ignacio Buse. Sul campo Centrale spazio anche al campione 2024 Facundo Díaz Acosta, opposto a Alejandro Tabilo. A chiudere il programma sul Centrale, il derby argentino tra Camilo Ugo Carabelli e Francisco Comesaña.
IL PROGRAMMA
Campo Centrale
Ore 17.00 – (5) Altmaier vs Juan Manuel Cerúndolo
18.30 – (WC) Díaz Acosta vs Tabilo
22.30 – (8) Berrettini vs Coria
A seguire – (6) Ugo Carabelli vs Comesaña
Estadio 2
Ore 17.00 – Barrios Vera vs Seyboth Wild (LL)
A seguire – Burruchaga vs Djere
A seguire – Baez/Torres vs Barrientos/Nava
A seguire – Buse vs Passaro (Q)