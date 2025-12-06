Shelton, Osaka, Sabalenka & Co.: ad Atlanta un pre-match tutto tennistico alla vigilia dell’Atlanta Cup

Meno di 24 ore prima di scendere in campo per l’Atlanta Cup, Ben Shelton, Naomi Osaka, Aryna Sabalenka e Christopher Eubanks hanno offerto una sorta di “riscaldamento mediatico” a bordo campo per il match di NBA degli Hawks vs Nuggets.

Shelton torna dove tutto è iniziato: atmosfera perfetta per il suo debutto

Per Ben Shelton, la serata allo State Farm Arena è stata quasi un ritorno simbolico. Essere accolto dal pubblico della sua città a pochi passi dall’esordio nell’Atlanta Cup rappresenta molto più di una passerella. L’americano arriva da una stagione in crescita costante e il torneo esibizione potrebbe offrirgli un primo banco di prova in vista della nuova stagione.

Osaka e Sabalenka: due visioni opposte del tennis contemporaneo

A rubare la scena ci hanno pensato Naomi Osaka e Aryna Sabalenka, probabilmente le due interpreti più rappresentative, e differenti, del tennis femminile moderno.

Osaka, tornata in un percorso di ricostruzione tecnica e fisica, sfrutterà l’Atlanta Cup come test di continuità: un’occasione per ritrovare ritmo, timing e fiducia senza la pressione dei tornei ufficiali. La giapponese, sempre molto attenta alle sensazioni in campo, ha mostrato entusiasmo e leggerezza a bordo campo.

Sabalenka, attuale numero 1 WTA, arriva invece con ben altra inerzia. La bielorussa ha concluso una stagione ai massimi livelli, consolidando la sua identità di giocatrice dominante. Il fatto che una top-ranked partecipi a un’esibizione ad Atlanta è già un messaggio forte per il bene della competizione.

Eubanks, il “local hero” che chiude il cerchio

Christopher Eubanks, da poco ritirato, ha rappresentato il collegamento naturale tra il tennis internazionale e l’identità sportiva di Atlanta. La sua presenza a bordocampo, insieme a Osaka, ha dato un’ulteriore dimensione “di casa” all’evento. Eubanks, nonostante il ritiro, continuerà a essere una figura di riferimento per la comunità tennistica locale.

Aspettando il doppio misto più atteso: Kyrgios–Sabalenka vs Osaka–Shelton

Il momento clou sarà il doppio misto. L’incrocio tra Kyrgios-Sabalenka e Osaka-Shelton promette un mix di potenza, estro e imprevedibilità.

È uno dei pochi contesti dove si possono vedere tutti nello stesso campo e tutti senza il peso del ranking.

Atlanta vuole un posto nel calendario tennistico

L’Atlanta Cup si candida così a diventare un momento chiave della preseason americana — e la presenza contemporanea di Osaka, Sabalenka, Shelton e Kyrgios potrebbe essere il primo step verso un appuntamento destinato a crescere.