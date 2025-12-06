Atp

Fils, nel mirino il ritorno in campo: si prepara per rientrare nel 2026

Con un video pubblicato negli scorsi giorni, Arthur Fils ha mostrato come sia pronto per ricominciare dopo una stagione tormentata.

I primi mesi del 2025 trasmettevano fiducia riguardo le prospettive del giovane francese, in particolare nel periodo primaverile, dove, su terra battuta aveva ottenuto ottimi risultati, tanto da raggiungere il suo best ranking (14) verso la metà di aprile.

Il 31 maggio, però, il problema che condizionerà la sua annata: si ritira prima di scendere in campo nella sfida di terzo turno con Andrey Rublev al Roland Garros e gli esami riscontrano una frattura da stress ad una vertebra. Da lì in avanti gioca solo due partite al Masters 1000 di Toronto ad agosto.

Il 2026 potrà rappresentare un nuovo punto di partenza per lasciarsi alle spalle un’annata sfortunata.

