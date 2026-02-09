WTA Doha 2026, ritiro Anisimova contro Pliskova: il motivo e cosa succede con le scommesse

Amanda Anisimova è stata costretta al ritiro nel terzo set del match contro Karolina Pliskova, valido per il secondo turno del WTA 1000 di Doha 2026. Avanti di un set e di un break, la campionessa in carica del torneo non è riuscita a chiudere e nel terzo set ha dato forfait. 6-7 7-6 4-1 il punteggio in favore della ceca, dopo 2 ore e 22 minuti, quando Anisimova si è avvicinata a rete per stringere la mano all’avversaria. A fermare la numero 5 del ranking è stato un malessere dato che sul 2-1 aveva chiamato il fisioterapista per farsi controllare i parametri vitali e la pressione sanguigna.

RITIRO ANISIMOVA, COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE

La sfida tra Anisimova e Pliskova è regolarmente iniziata, perciò è probabile che i siti di scommesse rimborsino gli esiti (Anisimova perdente, Pliskova vincente). Ciò su cui non ci sono dubbi è che verranno pagate regolarmente le quote relative ai primi due set dato che si sono conclusi. Le quote che invece saranno rimborsate interessano il set betting e quelle sull’under/over games a meno che l’esito non risulti già certificabile. Il consiglio, comunque, è di controllare il regolamento del sito di betting sul quale avete piazzato la giocata.