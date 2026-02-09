ATP 500 Rotterdam 2026, polemica Medvedev: “Non dovremmo giocare con le palline HEAD”

Nuovo anno, nuova polemica da parte di Daniil Medvedev nei confronti del torneo di Rotterdam. Il vincitore dello US Open 2021, impegnato nel match d’esordio contro il francese Ugo Humbert, si è sfogato riguardo alle palline del torneo dopo aver perso il primo set 7-6(4). “Non dovremmo giocare con le palle HEAD. Non dovremmo né comprarle né promuoverle. Non sono neppure rotonde, quindi non dovremmo giocarci” ha detto il numero 11 del mondo. Una situazione simile era capitata lo scorso anno quando, dopo la vittoria al primo turno ai danni di Stan Wawrinka, il russo fece notare la lentezza del campo e delle palline.