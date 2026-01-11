Ruud potrebbe lasciare anzitempo l’ATP 250 di Auckland: “Potrebbe nascere mia figlia”

Ruud potrebbe lasciare anzitempo l’ATP 250 di Auckland. Il norvegese, impegnato nel torneo neozelandese come testa di serie numero 2, potrebbe infatti essere costretto a rientrare improvvisamente per un motivo molto speciale: la nascita della sua prima bambina. Il torneo ATP 250 di Auckland rappresenta uno degli ultimi appuntamenti di preparazione in vista dell’Australian Open. Ruud farà il suo esordio direttamente al secondo turno e affronterà uno tra Gaël Monfils e Fábián Marozsán, in un match che potrebbe segnare l’inizio del suo cammino nel tabellone.

LE PAROLE DI RUUD IN CONFERENZA

Alla vigilia del debutto, il norvegese ha raccontato il momento particolare che sta vivendo fuori dal campo nella conferenza stampa che precede l’inizio del torneo: “Uno dei momenti più grandi sarà dare il benvenuto alla nostra prima bambina. Può arrivare in qualsiasi momento a partire da ora. Spero di poter rimanere qui fino alla fine del torneo, ma se dovesse arrivare una chiamata partirò subito. Spero possa aspettare altre due settimane e farmi rimanere qui in Australia il più a lungo possibile“.