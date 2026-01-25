Australian Open 2026, de Minaur: “Ho margini di crescita, so cosa aspettarmi da Alcaraz”

“Sapevo ovviamente che Bublik mi aveva battuto le ultime due volte che ci eravamo affrontati, quindi ero davvero molto carico per questo match. Sto semplicemente mostrando alle persone che sono migliorato. Ho ancora margini di crescita”. Così Alex de Minaur, in conferenza stampa, dopo la vittoria in tre set, con il punteggio di 6-4 6-1 6-1, sul kazako Alexander Bublik negli ottavi di finale dell’Australian Open 2026. “Sono molto contento di essere riuscito a mettere in campo tutto quello che volevo. Nelle ultime partite ho trovato alcuni dei migliori colpi che abbia mai giocato qui agli Australian Open”, aggiunge l’australiano, che difende i punti dei quarti di finale dell’edizione 2025.

MIGLIORAMENTI CONTRO I BIG SERVER

Successo pesante per de Minaur, non solo in ottica classifica ATP, ma in particolare sotto il punto di vista tattico. Solitamente il 26enne di Sydney fatica contro avversari che tendono a ridurre all’osso gli scambi e a non dare ritmo al gioco, proprio come Bublik. “Mi sono stancato della narrazione secondo cui questi grandi battitori possono infastidirmi. Negli anni ho continuato a migliorare e a tirare sempre di più fuori il meglio da me stesso. Una delle cose su cui ho sempre lavorato è proprio questa: quando affronto grandi battitori devo provare a fare partita e non a rimbalzare i loro colpi”, spiega la testa di serie numero 6.

ALCARAZ AI QUARTI

Ai quarti sarà sfida con il numero uno del mondo Carlos Alcaraz, autore di una buona prova con Tommy Paul nel rispettivo ottavo di finale. Negli scontri diretti lo spagnolo conduce per 5-0, con 10 set vinti e 2 persi. Due match giocati su cemento, 7-6(5) 6-2 alle ATP Finals 2025, 6-4 3-6 6-2 nell’ATP 500 di Rotterdam, due su terra, 6-7(4) 7-6(4) 6-4 e 7-5 6-3 nell’ATP 500 di Barcellona 2022 e 2025, e uno su erba, 6-4 6-4 nell’ATP 500 del Queen’s 2023. Ampiamente favorito Alcaraz, ma sarà il primo confronto Slam tra i due, con de Minaur che potrà contare sul pubblico di casa e sulla superficie sulla carta favorevole. “Sarà la prima volta che ci affrontiamo in uno Slam, quindi sono molto curioso di vedere come andrà. Ovviamente sta giocando (Alcaraz ndr.) a un livello incredibilmente alto, come abbiamo visto per tutta la settimana. Dovrò portare in campo il mio miglior tennis, solo così potrò entrare in partita e mettergli pressione. So cosa aspettarmi da lui. In passato magari capitava che concedesse qualche punto facile qua e là, permettendo agli avversari di rientrare in partita, e su questo ha lavorato molto”.