Masters 1000 Indian Wells: Sinner e Medvedev in finale senza perdere un set, non succedeva dal 2015

Jannik Sinner e Daniil Medvedev protagonisti assoluti nel Masters 1000 di Indian Wells 2026. L’altoatesino e il russo si sfideranno domenica 15 marzo (non prima delle 22.00) per nell’ultimo atto del primo ‘1000’ della stagione, dopo dieci giorni di prestazioni esaltanti. Entrambi si presentano alla finale senza aver perso un set: a Indian Wells era dal 2015 che entrambi i finalisti non arrivavano all’ultimo atto senza set persi. Gli ultimi a riuscirci furono Novak Djokovic e Roger Federer. Più complesso il cammino di Sinner, che ha faticato al terzo turno con Fonseca e si è trovato sotto di un break nel primo set del secondo turno con Shapovalov. Percorso quasi immacolato quello di Medvedev, che ha concesso due soli break in tutto il torneo (uno ad Alcaraz e uno a Michelsen).

IL CAMMINO DI SINNER – 28 GAME PERSI

Primo turno b. Svrcina 6-1 6-1

Secondo turno b. Shapovalov 6-3 6-2

Terzo turno b. Fonseca 7-6(6) 7-6(4)

Quarti di finale b. Tien 6-1 6-2

Semifinale b. Zverev 6-2 6-4

IL CAMMINO DI MEDVEDEV – 31 GAME PERSI

Primo turno b. Tabilo 6-4 6-2

Secondo turno b. Baez 6-4 6-0

Terzo turno b. Michelsen 6-2 6-4

Quarti di finale b. Draper 6-1 7-5

Semifinale b. Alcaraz 6-3 7-6(3)