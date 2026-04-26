L’orario di Darderi-Cerundolo: data e diretta tv terzo turno Masters 1000 Madrid 2026

Luciano Darderi sfiderà Francisco Cerundolo nel terzo turno del Masters 1000 di Madrid 2026. L’azzurro ha eliminato in due set – 6-1 6-3 – il fratello di Francisco, Juan Manuel, mentre l’argentino si è sbarazzato sempre in due set – 6-1 7-5 – del tedesco Yannick Hanfmann. Sarà il sesto confronto tra i due, con Cerundolo che guida 3-2 e ha vinto l’ultimo precedente (ATP 250 Buenos Aires 2026).

QUANDO E A CHE ORA DARDERI-CERUNDOLO

Il match tra Darderi e Cerundolo andrà in scena lunedì 27 aprile non prima delle 15.00 sul Campo 4. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che trasmetterà l’incontro su Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Max (211). Sarà inoltre possibile seguire la sfida anche in streaming tramite le piattaforme NOW (previo abbonamento) e Tennis Tv (previo abbonamento).