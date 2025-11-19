Italia-Austria oggi in tv: quarti di finale Finals Coppa Davis 2025

Quando e come vedere in tv la sfida Italia-Austria nei quarti di finale delle Finals di Coppa Davis 2025 in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre. Inizia la difesa dell’Insalatiera per gli Azzurri di Filippo Volandri, che dovrà scegliere chi schierare in singolare tra Cobolli, Sonego e Berrettini, più il doppio Bolelli/Vavassori. Dall’altro lato l’Austria ha convocato Misolic, Rodionov, Neumayer, Miedler ed Erler.

PROGRAMMA FINALS COPPA DAVIS

GUIDA ALLA COPPA DAVIS SULLA RAI

SU CHE CANALE ITALIA-AUSTRIA DI COPPA DAVIS

Italia e Austria scenderanno in campo oggi, mercoledì 19 novembre. Le due squadre daranno inizio alle ostilità a partire dalle ore 16:00: primo singolare, poi a seguire il secondo e infine l’eventuale doppio. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente è garantita anche una diretta streaming. Questa è fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento, oppure gratis se tesserati FITP).