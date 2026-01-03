Eva Lys cambia sponsor: lascia Asics e firma con Lacoste

Dopo la separazione tra Asics e Alex de Minaur, arriva un’altra uscita importante dal roster del brand giapponese: Eva Lys lascia Asics e firma con Lacoste.

La tennista tedesca, classe 2002, è reduce dalla miglior stagione della carriera: partita da numero 130 del ranking mondiale, ha chiuso il 2025 al numero 40 WTA, impreziosendo l’anno con gli ottavi di finale all’Australian Open 2025 e i quarti di finale al WTA 1000 di Pechino. Sotto contratto con Asics dal 2023, Lys ha deciso di aprire un nuovo capitolo tecnico e d’immagine affidandosi al brand del “coccodrillo“. L’annuncio è arrivato poche ore fa sui social di Lacoste, con un contenuto che mescola ironia e stile, creato direttamente dalla stessa giocatrice.

Il debutto ufficiale con il nuovo sponsor francese arriverà direttamente alla United Cup, dove Lys debutterà nella notte italiana tra sabato 3 e domenica 4 gennaio contro l’olandese Lamens nel primo incontro del Gruppo F, nella sfida tra Germania e Paesi Bassi.