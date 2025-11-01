Telecronisti Errani/Paolini-Muhammad/Schuurs: chi commenta su Supertennis e Sky Wta Finals 2025

Il programma e i telecronisti di Errani/Paolini-Muhammad/Schuurs, prima partita delle WTA Finals di doppio 2025. A Riyadh si inizia a fare sul serio e le due campionesse italiane sono le prime a scendere in campo contro il duo formato dalla statunitense e l’olandese. Un match assolutamente alla portata di Sara e Jasmine, che si presentano in Arabia Saudita da coppia numero uno della stagione che sta volgendo a conclusione.

Il match è in programma alle ore 13:30 italiane (le 15:30 locali) di sabato 1 novembre. Sarà trasmesso in chiaro su SuperTennis con la telecronaca di Giorgio Spalluto, mentre su Sky Sport Tennis il commento della partita sarà affidato a Federico Ferrero e Laura Garrone.