Anastasia Abbagnato vola in NCAA: giocherà per la University of Texas

Nuova avventura americana per Anastasia Abbagnato, che a partire dal 2026 entrerà ufficialmente nel circuito NCAA indossando i colori della University of Texas. La tennista siciliana, classe 2003, è stata annunciata dai Longhorns come nuovo innesto per il roster femminile.

Abbagnato arriva al college dopo aver chiuso il 2025 intorno alla 415ª posizione del ranking WTA, con un best ranking di n.400 raggiunto nell’ottobre scorso. In singolare, nell’ultima stagione si è spinta fino ai quarti di finale del WTA 125 di Rende, mentre ha preso parte anche alle qualificazioni del Foro Italico sia nel 2024 che nel 2025, facendo così esperienza in contesti di alto livello. Il suo unico titolo in singolare a livello professionistico resta quello conquistato nel 2023 nel 15.000 $ di Villena, in Spagna. Più significativo, invece, il rendimento in doppio, specialità in cui, Anastasia vanta un best ranking di n.188, raggiunto nell’ottobre 2024, dove ha conquistato dieci titoli ITF complessivi, tre dei quali nel corso del 2025.

Sono arrivate anche le parole dell’assistant head coach Bianca Turati, che ha sottolineato l’impatto immediato che Abbagnato potrà avere sul programma texano: “Siamo entusiasti di accogliere Anastasia nel nostro programma. È una giocatrice già affermata nel circuito professionistico: ciò che ci ha colpito di più è la passione che mette in campo, la sua determinazione e uno stile di gioco grande e aggressivo”. Dal canto suo, Anastasia Abbagnato ha espresso tutta la propria soddisfazione per l’inizio della nuova avventura: “Non potrei essere più felice di entrare a far parte dei Longhorns. Mi piace tantissimo l’energia del programma e il rapporto con le mie nuove compagne: sono sicura che lavoreremo bene insieme e che potremo raggiungere grandi risultati”.

La scelta della University of Texas rappresenta un passaggio importante in ottica di crescita tecnica e personale. Il programma dei Longhorns è storicamente tra i più prestigiosi del panorama NCAA. Un contesto ideale per permettere ad Abbagnato di continuare a sviluppare il proprio tennis coniugando percorso accademico e carriera sportiva, come sempre più spesso accade nel tennis moderno.