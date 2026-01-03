WTA Auckland 2026: Venus Williams giocherà in doppio con Svitolina

Venus Williams ed Elina Svitolina daranno vita a una vera e propria coppia da sogno al WTA 250 di Auckland. Il sorteggio del tabellone del torneo neozelandese ha messo il duo di campionesse di fronte alle giovani Alexandra Eala e Iva Jovic, una sfida generazionale che aggiunge pepe all’evento.

Fresca di wild card per l’Australian Open, la quarantacinquenne Venus Williams giocherà il main draw di singolare anche ad Auckland, dove esordirà contro la polacca Magda Linette, quinta testa di serie. Lo scorso anno, in occasione del suo rientro, Venus ha collezionato anche una vittoria sulla connazionale Payton Stearns a Washington e, in doppio con la canadese Leylah Fernandez, ha raggiunto i quarti di finale prima di perdere contro Townsend e Siniakova. Per quanto riguarda Svitolina, debutterà nel singolare ad Auckland contro Varvara Gracheva.